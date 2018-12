Officielle : la VAR utilisée lors des phases finales de Champions League

Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé l’utilisation d’arbitres assistants vidéo (VAR, pour « Video Assistance Referees », en anglais) dès cette saison lors de la phase à élimination directe de l’UEFA Champions League. Le Comité exécutif de l’UEFA a adopté cette décision lors de sa réunion qui s’est tenue à Dublin, suite aux tests techniques réussis et à la formation des arbitres qui se sont déroulés au cours des derniers mois.

Utilisés dès les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, les VAR officieront également lors de la finale de l’UEFA Europa League 2019 qui se déroulera à Bakou, ainsi que lors de la phase finale 2019 de l’UEFA Nations League, qui se tiendra au Portugal et du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA, qui se déroulera en Italie.

Comme cela avait été décidé lors de la séance de septembre du Comité exécutif de l’UEFA, les VAR seront utilisés dans l’UEFA Champions League 2019/20 à partir des barrages, et lors de la Super Coupe de l’UEFA 2019.

L’UEFA prévoit toujours de faire appel aux VAR à l’UEFA EURO 2020, à l’UEFA Europa League 2020/21 (à partir de la phase de groupes) et lors de la phase finale 2021 de l’UEFA Nations League.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré : « Nous sommes prêts à introduire les VAR plus tôt que prévu initialement, et nous sommes convaincus que l’assistance vidéo à l’arbitrage sera bénéfique pour nos compétitions, car elle apportera une aide précieuse aux arbitres et permettra de réduire les décisions incorrectes ».