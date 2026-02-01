Les nouvelles de Malick Diop, capturé par l’armée ukrainienne

Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, Khadim Bamba Fall, coordonnateur des BAOS, a apporté des éclairages sur la situation de Malick Diop, le jeune Sénégalais actuellement détenu en Ukraine. Il a assuré que les autorités sénégalaises suivent ce dossier avec une attention particulière et mènent des démarches actives en vue de sa libération.

Interrogé sur l’évolution du dossier, Khadim Bamba Fall a insisté sur la nature délicate des actions entreprises. « Nous sommes en train d’y travailler. La diplomatie ne consiste pas à tout dire publiquement, car certaines informations relèvent de procédures internes », a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de discrétion dans ce type de situation.

Le coordonnateur des BAOS a tenu à rassurer sur l’implication de l’État sénégalais, affirmant que les autorités compétentes maîtrisent parfaitement les mécanismes à activer. « Les autorités savent exactement quelles démarches engager et quels leviers actionner », a-t-il indiqué, tout en rappelant les limites imposées par le droit international. « Les États sont souverains. On ne peut pas imposer à un pays la libération d’un ressortissant par la force », a-t-il précisé.

Selon lui, le cas de Malick Diop est traité avec le même sérieux que celui d’autres Sénégalais confrontés à des situations complexes à l’étranger. « Nous suivons particulièrement son dossier », a-t-il rassuré, laissant entendre que les efforts diplomatiques se poursuivent en toute responsabilité et sans tapage médiatique.

Originaire de Keurmandoube, dans la commune de Saly Escale, Malick Diop a été capturé par l’armée ukrainienne au mois d’avril dernier alors qu’il combattait aux côtés des forces russes dans la région de Donetsk, selon des informations rapportées par Xibarubambouck. Le 49e bataillon d’assaut ukrainien “Sich des Carpates” a diffusé une vidéo le montrant interrogé, vêtu d’un uniforme russe.

Ancien étudiant en Russie, Malick Diop aurait rejoint l’armée russe après avoir rencontré des difficultés financières qui l’auraient empêché de s’installer en Allemagne, rapporte BBC Afrique. Sa capture, selon les mêmes sources, se serait déroulée sans violence.

À Koungheul (centre du Sénégal), la nouvelle a suscité une vive émotion. Famille et proches multiplient les appels à l’endroit de l’État sénégalais afin qu’il poursuive ses démarches pour obtenir sa libération. Ils plaident pour une approche fondée sur « la solidarité, pas le jugement », espérant un dénouement favorable à travers les canaux diplomatiques.