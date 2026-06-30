Une nouvelle espèce bactérienne découverte au Sénégal : l’UCAD signe une avancée majeure en microbiologie

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) franchit une nouvelle étape dans la recherche scientifique. Elle a annoncé la découverte d’une nouvelle espèce bactérienne, baptisée Neobacillus camarae, identifiée à partir du microbiote du lait maternel au Sénégal.

Décrite dans une revue scientifique internationale, cette bactérie porte le nom du Pr Makhtar Camara, enseignant-chercheur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) de l’UCAD, en hommage à sa contribution majeure à la recherche en microbiologie.

Cette découverte est le fruit d’une collaboration entre l’UCAD et l’IHU Méditerranée Infection, en partenariat avec l’Université Aix-Marseille. Elle s’inscrit dans un programme de recherche visant à développer des probiotiques capables de prévenir et de combattre la malnutrition infantile, un enjeu crucial de santé publique au Sénégal.

Au-delà de la prouesse scientifique, cette avancée ouvre la voie à de nouvelles approches pour prévenir et prendre en charge la malnutrition chez les enfants. Elle illustre également la capacité de la recherche sénégalaise à produire des résultats de portée internationale.

Le recteur de l’UCAD, le Pr Alioune Badara Kandji, a salué cette distinction en adressant ses félicitations au Pr Makhtar Camara et à toute l’équipe de recherche. Selon lui, cette découverte « honore l’UCAD, le Sénégal et le rayonnement de la recherche africaine sur la scène internationale ».

Avec cette nouvelle percée, l’UCAD confirme son ambition de faire de la recherche un levier d’innovation au service des populations et du développement scientifique du continent.