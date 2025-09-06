Le Nouveau Gouvernement du Sénégal : Une Équipe Renouvelée pour une Rupture Accrue

Dans un contexte de défis économiques persistants et d’attentes populaires élevées, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé ce soir, depuis le Palais de la République, la composition d’un nouveau gouvernement. Ce remaniement ministériel, très attendu après 17 mois de mandat, marque une évolution significative de l’équipe dirigeante. Ousmane Sonko, fidèle allié du chef de l’État et figure emblématique de Pastef-Les Patriotes, est reconduit à son poste de Premier ministre, confirmant la continuité du duo “Diomaye-Sonko” au sommet de l’exécutif.

Cette annonce intervient alors que le Sénégal fait face à une dette publique alourdie et à la nécessité d’accélérer les réformes promises lors de l’élection de mars 2024.

Le nouveau gouvernement, composé de 25 ministres et plusieurs secrétaires d’État, met l’accent sur la jeunesse, la parité et l’expertise technique, tout en intégrant des figures issues de l’opposition et de la société civile. Contrairement à l’équipe initiale formée en avril 2024, ce remaniement introduit des changements notables : plusieurs ministres sortants cèdent la place à de nouveaux visages, notamment dans les secteurs clés de la justice, de l’énergie et de l’économie. L’objectif affiché est de renforcer l’efficacité administrative, de lutter plus vigoureusement contre la corruption et de booster la souveraineté économique, en ligne avec la “Vision Sénégal 2050”.

La liste officielle, dévoilée en direct par la Présidence, reflète une volonté de diversification et de compétences pointues. Voici la répartition des portefeuilles ministériels, structurée pour plus de clarté :

Poste Nom Notes Principales Premier Ministre Ousmane SONKO Reconduit ; supervise l’ensemble des politiques et incarne la “rupture” avec l’ancien système. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Mme Yassine FALL Nouveauté ; focus sur les réformes judiciaires et la lutte anticorruption. Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines M. Birame Souley DIOP Clé pour l’exploitation des ressources gazières et pétrolières, avec premiers revenus attendus en 2025. Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères M. Cheikh NIANG Succède à Yassine Fall ; accent sur le panafricanisme et les relations avec les BRICS. Ministre des Forces Armées M. Birame DIOP Maintien pour assurer la stabilité sécuritaire. Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique M. Mouhamadou Bamba SISSOKO Renforcement de la sécurité intérieure face aux tensions régionales. Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération M. Abdourahmane SARR Coordonne le plan de relance économique et les partenariats internationaux. Ministre des Finances et du Budget M. Cheikh DIBA Gère un budget contraint par un déficit de 12 % du PIB ; négociations avec le FMI en cours. Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation M. Daouda ONGOMB Promotion de l’innovation et de la formation des élites. Ministre des Transports Terrestres et Aériens M. Yankhoba DIEME Amélioration des infrastructures, comme l’extension du TER. Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique M. Alioune SALL Accélération de la digitalisation et de la cybersécurité. Ministre de l’Éducation Nationale M. Moustapha GUIRASSY Réforme du système éducatif pour réduire le chômage des jeunes (20 %). Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage Mme Mahbouba DIAGNE Priorité à l’autosuffisance alimentaire et à la réduction des importations. Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement M. Cheikh Tidiane DIEYE Amélioration de l’accès à l’eau potable dans les zones rurales. Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique M. Ibrahima SY Renforcement post-COVID et vaccination massive. Ministre de la Famille et des Solidarités Mme Maimouna DIEYE Politiques sociales pour les vulnérables et la protection de l’enfance. Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (Porte-parole du Gouvernement) M. Amadou Moustapha SARRE Création d’emplois et formation pour la jeunesse. Ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique M. El Hadji Abdourahman DIOUF Lutte contre le changement climatique et durabilité. Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Aménagement du Territoire M. Balla Moussa FOFANA Gestion de l’urbanisation rapide à Dakar et décentralisation. Ministre de l’Industrie et du Commerce M. Serigne Gueye DIOP Soutien aux PME et exportations locales. Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime Mme Fatou DIOUF Développement durable des ressources halieutiques. Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’État M. Olivier BOUCAL Modernisation administrative et réduction de la bureaucratie. Ministre de la Jeunesse et des Sports Mme Khadidjatou NDIAYE Engagement des jeunes et promotion du sport. Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire M. Alioune DIONE Inclusion financière pour l’économie informelle. Ministre des Infrastructures M. Dethié FALL Grands chantiers routiers et énergétiques. Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme M. Amadou BA Relance du tourisme post-pandémie.

Parmi les secrétaires d’État, on note les nominations d’Alpha BA (auprès du ministre des Affaires étrangères), Momath NDAO (auprès du ministre de l’Intérieur), Ibrahima THIAM et Bacary SARR, pour un soutien opérationnel aux ministères pivots.

Ce gouvernement “tout neuf” opère plusieurs permutations stratégiques. Par exemple, Yassine Fall passe des Affaires étrangères à la Justice, un poste sensible pour accélérer les poursuites contre les élites de l’ancien régime. De même, l’arrivée de Cheikh Niang aux Affaires étrangères renforce l’orientation panafricaine, avec un possible rapprochement vers des partenaires non-occidentaux. Les secteurs économiques (Énergie, Finances, Agriculture) conservent leurs figures phares, comme Birame Souleye Diop et Cheikh Diba, pour capitaliser sur les découvertes d’hydrocarbures et stabiliser les finances publiques.

Les défis immédiats restent colossaux : inflation galopante, chômage endémique et négociations avec les créanciers internationaux. Ce remaniement, qualifié de “souffle nouveau” par des observateurs, vise à injecter de l’énergie dans l’exécution des promesses électorales. La parité genre est maintenue à près de 40 %, et la moyenne d’âge baisse légèrement, soulignant l’engagement pour une gouvernance inclusive.

Les réactions fusent déjà sur les réseaux sociaux : satisfaction pour la reconduction de Sonko, mais interrogations sur l’impact concret. Le président Faye, dans son allocution, a insisté sur “l’unité nationale et la performance”, promettant un Conseil des ministres extraordinaire dans les jours à venir pour lancer les priorités. Ce gouvernement, en place jusqu’aux prochaines élections législatives, sera jugé sur sa capacité à transformer les discours en actes tangibles.