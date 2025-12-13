Notation: La très bonne nouvelle est tombée pour la Côte d’Ivoire

Au moment où le Sénégal peine avec les agences de notation, la Côte d’Ivoire se voit mise en valeur par celles-ci. En effet, Fitch Ratings vient de relever la note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères de la Côte d’Ivoire. Celle-ci est passée de « BB- » à « BB » avec «Perspective stable».

Dans son texte parcouru par SENEWEB, Fitch Ratings explique les raisons de cette révision à la hausse par plusieurs facteurs positifs. Parmi eux, l’incertitude politique liée à la présidentielle qui «s’est dissipée». Selon Fitch Ratings, l’élection n’a connu que des troubles limités, «signe que le pays tourne la page sur son histoire de graves troubles civils liés aux élections».

À cela, s’ajoute la confirmation de la réélection du président Ouattara pour cinq ans et l’engagement de son gouvernement envers le programme de réformes soutenu par le FMI et le Plan national de développement 2026-2030, garantissent la continuité de la gestion macro-budgétaire.

L’autre aspect déterminant reste la « forte croissance» et la «stabilité macroéconomique». L’agence de notation prévoit une croissance du PIB réel de 6,4 % en 2025, 6,5 % en 2026 et 6,6 % en 2027, «nettement supérieure à la médiane des prévisions des pays notés “BB” (3,5-3,9 %) pour la période».

Aussi, le secteur minier ivoirien, moteur de croissance devrait croître, au moins, à 6,7 % par an, au-delà de 2027. À cela s’ajoute l’impact positif des développements dans les secteurs pétrolier et aurifère.

Une tendance baissière de la dette

Fitch Ratings table aussi sur une baisse de la dette publique dont le ratio par rapport au PIB devrait «diminuer grâce à une forte croissance nominale et à des déficits réduits, pour atteindre 58,2 % en 2025 (59,5 % en 2024)» et 56,1 % d’ici 2027. Convergeant, ainsi, vers la médiane de 55 % pour les pays notés « BB » sur la période.

L’autre aspect positif dans les indicateurs macroéconomiques de la Côte d’ivoire, c’est la «stabilisation du déficit à 3 %» en 2025 contre 4,0 % en 2024, grâce aux recettes fiscales générées par la stratégie de mobilisation 2024-2028.

«La notation “BB” de la Côte d’Ivoire reflète une forte croissance, une gestion budgétaire saine et des politiques macroéconomiques solides, illustrées par une longue période de faible inflation et soutenues par un engagement fort auprès du FMI», indique Fitch Ratings.

Parmi les points faibles recensés par l’agence de notation, figurent un revenu par habitant faible par rapport aux pays de même catégorie “BB”, des recettes publiques faibles et une dette publique élevée au regard du niveau de développement du pays.