« Nos terrains sont notre seul espoir de retour » : le collectif de la diaspora réclame ses parcelles à Saly Joseph, acquises depuis 2009, et interpelle l’État du Sénégal

À Saly Joseph, des membres du Collectif des familles de la diaspora se sont rassemblés sur un site foncier qu’ils affirment avoir légalement acquis depuis 2009. Venus de France, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, de Belgique et des États-Unis, ces Sénégalais ont organisé un pique-nique symbolique pour réaffirmer leur présence et revendiquer la restitution de parcelles destinées à la construction de leurs futures habitations.

Selon Mme Ndèye Fatou Kane, coordinatrice du collectif, ce projet immobilier est né il y a plus de quinze ans. « En 2009, nous avons mis en place un collectif de Sénégalais de la diaspora autour d’un projet clair : permettre à ceux qui vivent à l’étranger de préparer leur retour au pays en devenant propriétaires de leurs terrains », explique-t-elle. Le principe reposait sur des cotisations mensuelles régulières, versées pendant plusieurs années par les membres, dans la perspective d’un retour progressif au Sénégal.

D’après cette dernière, le projet a suivi son cours pendant longtemps, jusqu’au moment où certains membres ont souhaité entamer les travaux de construction. « Lorsque nous sommes revenus pour construire, nous avons été confrontés à une situation que nous avions pourtant déjà signalée. Nous ne sommes pas ici pour manifester ou créer des troubles, mais pour réclamer ce qui nous appartient et demander la poursuite du projet », soutient-elle.

Le collectif affirme regrouper environ 250 familles, toutes désireuses de s’installer durablement sur les terrains concernés.

Au cours de ce rassemblement, des agents de la Division spéciale de contrôle des opérations de sécurisation (DSCOS) se sont rendus sur place afin de s’informer de la situation. Un moment de tension a été observé lorsque le commandant, se présentant comme responsable de la DSCOS, a tenté de remettre une convocation aux membres du collectif. Ces derniers ont refusé de la recevoir, précisant que le président du collectif résidait en France et qu’aucun membre présent ne pouvait engager la responsabilité de l’organisation. Ils ont proposé que toute convocation soit adressée officiellement au collectif et transmise par l’intermédiaire de leur avocat.

Selon des propos rapportés par les membres, le commandant aurait indiqué que le dossier était déjà vidé. Une information sur laquelle Mme Kane préfère rester réservée. « Je ne peux pas me prononcer là-dessus. C’est une information que je viens d’entendre et que je ne maîtrise pas », a-t-elle déclaré.

La représentante du collectif a toutefois insisté sur le sentiment d’injustice et d’exclusion ressenti par les familles concernées. « Nous vivons pour la plupart dans la diaspora depuis des décennies. Ces terrains représentent notre unique espoir de retour et d’installation au Sénégal. Nous avons payé pour les acquérir, et trop souvent ce type de situation se répète. Cela ne peut plus durer », déplore-t-elle.

Face à cette impasse, le collectif dit désormais se tourner vers les plus hautes autorités de l’État. Un appel est lancé au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Ousmane Sonko. « Nous plaçons notre confiance en eux et espérons qu’ils pourront nous aider à trouver une solution juste, afin que nous puissions enfin construire nos maisons », conclut Mme Kane.