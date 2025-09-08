Nomination de Me Bamba Cissé : Alioune Ndoye évoque une « menace manifeste pour l’équilibre démocratique de notre Nation »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont procédé à un remaniement gouvernemental samedi, soir. Des changements ont ainsi été opérés dans certains ministères, notamment celui de l’Intérieur où Jean-Baptiste Tine a cédé la place à Me Bamba Cissé, avocat d’Ousmane Sonko. Cette entrée au gouvernement de Me Cissé a suscité de vives réactions.

S’exprimant sur ce sujet, Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau a estimé que «nommer l’avocat personnel du chef du parti au pouvoir à la tête du ministère de l’Intérieur constituait une menace manifeste pour l’équilibre démocratique de notre Nation et pour la sauvegarde de l’État de droit ».

Dans la note publiée ce 7 septembre, le maire de Dakar Plateau, également ancien ministre et responsable du PS ( Parri socialiste, ancienne mouvance présidentielle), a appelé à la « vigilance et à la mobilisation » pour défendre avec fermeté les acquis républicains du Sénégal. Il a déclaré qu’« il est impératif que l’opposition sénégalaise se dresse avec fermeté contre tout ce qui pourrait compromettre la tenue d’élections libres, transparentes et équitables, tout ce qui pourrait fragiliser l’État de droit ». Selon lui, « l’incapacité avérée de cet avocat à assurer l’impartialité du scrutin ne saurait être tolérée, car elle met en péril les fondements mêmes de notre démocratie ».

Par ailleurs, il a rappelé que des « événements ont logiquement été scrupuleusement consignés, à travers des fiches de renseignements détaillées et des enregistrements vidéo issus d’une surveillance urbaine étendue », avant d’avertir que « toute tentative d’effacer, d’ignorer ou de détruire ce précieux corpus documentaire constituerait un acte grave, une atteinte directe à la mémoire collective, et une menace pour la sécurité juridique et la transparence démocratique ».