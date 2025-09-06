La Nomination de Cheikh Niang dans le Nouveau Gouvernement Sénégalais : Un Diplomate Expérimenté aux Affaires Étrangères

Le 6 septembre 2025, le gouvernement sénégalais dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un remaniement ministériel qui introduit plusieurs nouvelles figures politiques tout en conservant la plupart des portefeuilles actuels. Parmi les nominations phares, Cheikh Niang a été nommé Ministre de l’Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, succédant à Yassine Fall. Cette décision, annoncée en soirée , s’inscrit dans un contexte de consolidation du pouvoir exécutif et reflète une volonté d’accélérer les réformes en matière de diplomatie panafricaine et d’intégration régionale.

Ce remaniement, qui voit l’entrée de six nouvelles personnalités, vise à injecter du sang neuf dans une équipe gouvernementale déjà axée sur la rupture avec les pratiques antérieures et la promotion de la souveraineté nationale. Cheikh Niang, un diplomate de carrière chevronné, apporte à ce poste une expertise internationale reconnue, particulièrement pertinente dans un Sénégal qui cherche à renforcer sa position au sein de l’Union Africaine et des Nations Unies.

Cheikh Niang, né au Sénégal, est un diplomate de carrière qui a rejoint le Ministère des Affaires Étrangères sénégalais en 1993 après une carrière initiale en tant qu’enseignant d’anglais à l’École Nationale d’Administration (ENA) de Dakar. Titulaire d’un Diplôme en Diplomatie de l’ENA Dakar, d’une Maîtrise et d’un M.Phil en Anglais de l’Université de Dakar, il est bilingue français-anglais, une atout précieux pour les négociations internationales.

Son parcours est jalonné de postes prestigieux :

– Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud (2010-2012), avec compétence sur le Botswana, le Lesotho et le Swaziland.

– Représentant Permanent du Sénégal auprès des Nations Unies à New York depuis juillet 2018, où il a présidé plusieurs organes onusiens, dont le Comité Économique et Financier (Deuxième Comité) lors de la 74e session de l’Assemblée Générale en 2019.

– Il a également dirigé la 57e session de la Commission des Nations Unies pour le développement social en 2019.

Auteur du livre *Réflexions d’un diplomate africain sur les défis du continent* (éditions L’Harmattan, 2025), Cheikh Niang y aborde les enjeux du panafricanisme, de la gouvernance et des défis sécuritaires en Afrique. Il y plaide pour une “quête des cimes” africaine, soulignant la nécessité d’une diplomatie proactive face aux crises migratoires, climatiques et économiques. Ce profil intellectuel et opérationnel fait de lui un choix stratégique pour un ministère qui gère à la fois les relations bilatérales, l’intégration africaine et la diaspora sénégalaise, estimée à plus de 3 millions de personnes à travers le monde.

La promotion de Cheikh Niang au rang de ministre marque un virage vers une diplomatie plus affirmée et panafricaine. Succédant à Yassine Fall, qui passe à la Justice, il hérite d’un portefeuille crucial dans un contexte géopolitique tendu : tensions au Sahel, négociations commerciales avec l’Union Européenne et renforcement de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Son expérience à l’ONU pourrait favoriser une visibilité accrue du Sénégal sur la scène internationale, notamment dans les forums sur le climat et le développement durable, alignés sur les priorités du gouvernement Faye-Sonko.

Des observateurs soulignent que cette nomination renforce la crédibilité diplomatique du Sénégal, souvent perçu comme un “pivot” en Afrique de l’Ouest. Elle pourrait aussi apaiser les critiques sur la gestion des relations avec la France et les États-Unis, en apportant une voix expérimentée et indépendante.

Pour Cheikh Niang, les défis immédiats incluent la relance des négociations sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et la gestion de la diaspora lors des prochaines élections locales. Son mandat pourrait être un test pour la vision “souverainiste” du gouvernement, en équilibrant intégration régionale et défense des intérêts nationaux.