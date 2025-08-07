Nomination au Centre Talibou Dabo: Le ministère de la Santé brise le silence contre l’arrêt de la Cour suprême

Dans un communiqué transmis à la presse, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a tenu à apporter des précisions, après la diffusion, le 6 août 2025, d’un arrêt de la Cour suprême annulant une nomination à la tête du Centre Talibou Dabo.

L’arrêt n°31, en date du 8 mai 2025, fait suite à un recours introduit par le Directeur sortant du Centre Talibou Dabo, le 23 septembre 2024. Il contestait alors son remplacement par un arrêté du ministre de la Santé, pris le 1er août 2024 sous le numéro 017689. Saisi, le juge suprême a décidé de l’annulation dudit arrêté.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé et de l’Action sociale affirme que « la nomination du nouveau -et actuel- Directeur du Centre Talibou Dabo ne souffre d’aucune irrégularité ». Il précise que cette décision ministérielle a été prise « conformément au décret n°2020-936 du 3 avril 2020 portant organisation du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, modifié par le décret n°2023-1321 du 12 juillet 2023 ».

Le recours porté par le Directeur sortant reposait sur une lecture du principe du parallélisme des formes. Celui-ci soutenait qu’il ne pouvait être remplacé que par décret, comme ce fut le cas lors de sa nomination par décret n°2019-1022 du 13 juin 2019. Le communiqué rappelle, à ce propos, que « le Directeur sortant […] avait introduit un recours en annulation devant la Cour suprême, invoquant le non-respect du parallélisme des formes ».

Le ministère cite expressément l’article 89 du décret régissant son organisation, selon lequel :« Les Chefs de Service et les Chefs de Cellule sont nommés par arrêté du Ministre de la Santé et de l’Action sociale ».

Il ajoute que cette disposition, bien que ne pouvant rétroagir, « s’applique à toutes les situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur ».

Sur cette base, les services du ministère estiment que la nomination d’un nouveau Directeur pour le Centre Talibou Dabo « ne saurait méconnaître les dispositions de l’article 89 et ne pouvait se faire que par arrêté ».

Pour étayer sa position, l’administration rappelle qu’en 2018, soit avant la nomination par décret de 2019, un Directeur du Centre Talibou Dabo avait déjà été nommé par arrêté ministériel n°00087 du 5 janvier 2018.

Enfin, le communiqué revient sur les mesures prises à la suite du recours. Il indique qu’« aussitôt après l’introduction du recours en annulation, qui a été suivi de la suspension par la Cour suprême de l’arrêté du Ministre de la Santé et de l’Action sociale », ce dernier a sollicité puis obtenu le décret n°2024-3081 du 15 novembre 2024, mettant fin aux fonctions du Directeur sortant. Dans la continuité, un nouvel arrêté -n°029508 daté du 20 novembre 2024- a été pris pour nommer l’actuel Directeur du Centre Talibou Dabo.