La fête de Noël de Kim Kardashian et Kanye West a coûté… 1,3 million de dollars

Pour Noël, les Kardashian ont mis le paquet. La famille a déboursé 1,3 million de dollars, soit plus d’un million d’euros pour faire de leur soirée un moment inoubliable.

Kim Kardashian met les bouchées doubles pour le réveillon. La star américaine a convié ses proches et ses amis à se réunir sous le sapin le 24 décembre. Et, comme à son habitude, la star et sa célèbre famille ont vu les choses en grand. Ainsi, Kim Kardashian et Kanye West auraient déboursé 1,3 million de dollars, soit 1,1 million d’euros, pour décorer leur immense propriété de California, aux Etats-Unis, selon des estimations d’un expert partagées à People Magazine. Sur les photos partagées sur Instagram, la maison a été décorée en blanc et de nombreux sapins enneigés ont été installés pour une ambiance 100 % hivernale.

Pour prendre des photos mémorables, le couple a fait installer un tunnel lumineux de 10 000 lumières. Pour dresser l’estimation de ces achats grandeur nature, la publication a contacté Ashley Greer, fleuriste et propriétaire d’un atelier basé à Washington D.C. et qui a travaillé pour la Maison Blanche.

Habituellement, la célèbre fête de réveillon a lieu chez Kris Jenner, la matriarche, dans sa maison de Calabasas. Cette année, sa fille Kim et son mari Kanye ont décidé d’envoyer les cartons d’invitations, prêts à tout pour que la soirée reste dans les annales pour leurs frères et sœurs Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall et leurs amis Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Sia, Paris Hilton, etc. Pari réussi !