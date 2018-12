Nigéria : 13 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

Au moins 13 soldats et un policier nigérians ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe jihadiste Boko Haram lundi dans le nord-est du pays. Le convoi militaire attaqué est parti de Maiduguri pour Damaturu. Il a été attaqué aux alentours de 18 h 30 (1730 GMT).

Les soldats « se sont battus contre les terroristes de Boko Haram qui leur ont tendu une embuscade« , a indiqué l’armée.

« Malheureusement, treize de nos hommes et un agent de police (…) ont payé de leur vie en tentant de s’enfuir« , peut-on lire dans un communiqué du porte-parole de l’armée pour la région du Nord-est, le colonel Onyema Nwachukwu.

Des sources proches du groupe de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), l’une des factions de Boko Haram avance un bilan plus lourd (18 morts) et parle d’une attaque d’une base militaire, située près du village de Kukareta et non d’une embuscade.

« Les terroristes ont tué 17 soldats dans cette attaque qui a duré pendant plus d’une heure« , a déclaré un soldat présent sur les lieux à l’AFP.

« Ils ont envahi la base militaire après avoir pris le dessus lors des combats et ils y ont mis le feu« , a-t-il ajouté.

Un employé de l’hôpital de Damaturu ainsi qu’une source au sein des milices civiles qui combattent Boko Haram aux côtés de l’armée, ont donné le même bilan de 17 soldats et un policier tués à l’AFP.