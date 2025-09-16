Ngor : la gendarmerie interpelle 19 candidats à l’émigration irrégulière, dont 3 enfants

Le lundi 15 septembre 2025, la brigade de proximité de Ngor a interpellé 19 personnes de nationalités diverses, dont 3 mineurs, qui tentaient de migrer irrégulièrement. Cette opération a été déclenchée après qu’un propriétaire a signalé la présence de personnes étrangères dans l’île de Ngor. Lors de la perquisition, les gendarmes ont découvert les 19 individus dont douze (12) guinéens, un (1) ivoirien, un (1) malien et cinq (5) sénégalais.

La gendarmerie nationale réaffirme son engagement à lutter contre l’émigration irrégulière et appelle la population à collaborer étroitement pour éradiquer ce phénomène.