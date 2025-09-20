Ngaparou: Une femme retrouvée morte derrière la maison familiale, le corps mutilé

Une couturière de 43 ans, Adja Marème B., a été retrouvée sauvagement assassinée jeudi soir à Ngaparou. Son corps, découvert derrière la maison familiale, portait de multiples coups de couteau, le cœur transpercé et les deux bras fracturés.

L’Observateur, qui rejoue la scène d’horreur dans son édition de ce samedi 20 septembre, indique que la veille, après avoir dîné et passé la soirée avec ses proches, elle avait regagné sa chambre à l’étage. Le lendemain matin, ne la voyant pas descendre, sa famille a découvert sa chambre ensanglantée avant de retrouver son corps à l’extérieur.

Alertés, la gendarmerie de Ngaparou et les sapeurs-pompiers de Saly Portudal sont intervenus, et la dépouille a été transférée à la morgue de Mbour. Une enquête est ouverte pour identifier l’auteur et les circonstances de ce crime atroce qui a plongé toute la localité dans la consternation.

Les résultats de l’autopsie seront déterminants, croit savoir le quotidien du Groupe futurs médias.