La réplique cinglante de Salimata Dieng après son limogeage

L’affaire secoue les rangs de Pastef. Salimata Dieng, secrétaire générale nationale de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) et membre active du parti au pouvoir, a été démise de ses fonctions de chargée de mission à la Présidence de la République, rapporte Seneweb.

Contactée par Libération, elle confie avoir été convoquée à deux reprises, dont une en présence d’autres chargés de mission, à la suite d’un post Facebook jugé critique. « Le Président a les prérogatives de nommer et de dégommer, mais c’est désolant qu’une telle mesure découle d’un simple post sur Facebook », déplore-t-elle, précisant qu’elle s’exprimait « en tant que responsable de la JPS ».

Selon l’interlocutrice du journal, Sidy Alpha Ndiaye, ministre chargé des Affaires juridiques et directeur de cabinet adjoint du Président, lui a reproché un manque de loyauté envers Bassirou Diomaye Faye. Réplique immédiate de l’intéressée : « Il n’est pas plus loyal que moi, d’autant que c’est ce jour-là que j’ai appris qu’il était avec nous. »

Dans son texte intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants », publié récemment sur Facebook, Salimata Dieng appelait à une implication plus forte des jeunes du parti dans la gestion de l’appareil étatique.