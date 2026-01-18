“Si tu n’es pas Ballon d’Or, je serais surpris” : Diouf encense Ibrahim Mbaye avant la finale

Ce dimanche, le Sénégal et le Maroc s’affrontent à Rabat en finale de la CAN 2025. Supersub depuis le début de ce tournoi, la jeune pépite des Lions, Ibrahim Mbaye, est un élément susceptible d’entrer en jeu pour faire basculer ce match. En exclusivité pour Afrik-Foot, la légende El-Hadji Diouf ne tarit pas d’éloges pour le jeune talent du PSG.

A seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye vit un rêve éveillé pour sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations. En novembre, l’ailier du Paris Saint-Germain, également éligible avec le Maroc et l’équipe de France, a opté pour les Lions. Un but et deux passes décisives plus tard, à l’occasion de sa première titularisation en sélection face au Kenya (8-0) en match amical, l’ailier a gagné sa place dans la liste de Pape Thiaw pour la CAN 2025.

La belle anecdote d’El-Hadji Diouf avec Ibrahim Mbaye

Cette ascension express n’étonne pas El-Hadji Diouf. Dès qu’il a croisé la pépite du PSG, en novembre, le double Ballon d’Or Africain (2001, 2002) lui a exprimé tout le bien qu’il pense de lui.

“Je l’ai d’abord vu rentrer avec le Paris Saint-Germain. Je l’ai vu avec l’équipe de Sénégal, après le match contre le Brésil en novembre. Lors d’un entraînement, je l’ai appelé et je l’ai pris dans mes bras. Je lui ai dit : “petit, si tu n’es pas Ballon d’Or un jour, je serais surpris. Tu as tout pour le devenir, tu as tout pour égaler Eto’o et Yaya Touré, élus Ballon d’Or Africain à 4 reprises, tu as tout pour l’avoir 5 fois, tu as tout pour gagner le Ballon d’Or. Je te souhaite une bonne carrière et bonne chance”, a raconté la légende du football sénégalais à Afrik-Foot. “Ce petit, c’est un phénomène qui a le feu dans les jambes.“

Formé en Europe, Ibrahim Mbaye n’avait pas d’expérience du football africain avant d’opter pour le Sénégal. Pourtant, le jeune talent éclasbousse cette CAN de son talent dès que Pape Thiaw lui en donne l’occasion. Décisif sur l’égalisation contre la RD Congo (1-1), il a ensuite obtenu un penalty face au Bénin (3-0) puis a marqué en 8es de finale contre le Soudan (3-1) pour devenir le plus jeune buteur de la CAN au XXIe siècle et le plus jeune buteur sénégalais de l’histoire dans la compétition. Mbaye fait aussi office de petit chouchou du vestiaire sénégalais.

Les secrets de l’adaptation express d’Ibrahim Mbaye avec le Sénégal

Comment expliquer une telle adaptation express ? “C’est ce qu’on appelle un extraterrestre. C’est ce qu’on appelle un talent hors normes. C’est ce qu’on appelle de l’intelligence“, met en avant El-Hadji Diouf, tout en évoquant aussi un terreau favorable au sein de la sélection, qu’il côtoie quotidiennement en tant que conseiller sportif. “La force de ce groupe aussi, c’est la bonté des joueurs qui sont à l’intérieur. Avec leur entraîneur, Pape Thiaw, avec nous les anciens autour, je crois qu’ils sont toujours les bienvenus.“

L’occasion pour le quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 d’adresser un message plus général aux jeunes talents éligibles avec les Lions :

“La porte est ouverte à n’importe qui aujourd’hui. Je crois que ce n’est pas difficile de s’y adapter parce que, que ce soit la fédération, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, ce sont des gens très bien, des gens qui ont la main sur le cœur pour dire à tous les joueurs qui sont de nationalité sénégalaise : “vous êtes les bienvenus, you’re welcome et vous êtes ici chez vous”. L’attractivité du Sénégal est déjà belle, et un deuxième sacre à la CAN ce dimanche face au Maroc ne ferait que l’accroître encore davantage…