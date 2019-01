Nervis recrutés par Mame Mbaye Niang : Youssou Touré le traite d’irresponsable

La dernière sortie du ministre du tourisme Mame Mbaye Niang parlant du recrutement de « gros bras » pour faire face aux menaces de l’opposition n’agrée guère le ministre conseiller Youssou Touré. Il l’a fait savoir sur les ondes de la radio Rfm.

L’invité de Rfm matin considère qu’un ministre de la république ne doit pas tenir de tels propos. « Le Sénégal appartient à tous les sénégalais. C’est pas parce qu’on est un ministre de la république qu’on doit se donner le droit de menacer les populations ou de les inciter à la violence. De tels comportements doivent être bannis. On doit faire preuve de retenue et savoir raison gardé. Nous ne sommes pas des bandits. On doit agir en responsable » a déclaré le ministre conseiller Youssou Touré pour fustiger le comportement de son collègue Mame Mbaye Niang.