Népotisme au Ministère du Commerce : “C’est complètement faux », répond Serigne Guèye Diop

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, est accusé d’avoir recruté plusieurs de ses proches notamment sa fille Daba Diop, ses deux anciennes collaboratrices à Nestlé Seynabou Kébé Ndiaye et Yacine Diakhaté, et son gendre. Des accusations qu’il a balayé d’un revers de main lors de l’émission Jury du dimanche (Jdd), sur I-radio dont il était l’invité ce 28 juillet 2024. “C’est faux et infondées”, a-t-il répliqué.

« Je pense qu’il y a vraiment beaucoup d’attaques infondées sur beaucoup de ministres ces temps-ci. En réalité, mes enfants, c’est de hauts cadres. Ils viennent même de rentrer au Sénégal. Ce sont des ingénieurs agroalimentaires, ce sont des journalistes, c’est des cadres qui sont certains, ils ne sont même pas au Sénégal. Je ne parle jamais de ma famille. Mais, d’une manière générale, dans le cadre de mes activités politiques, je n’associe jamais ma famille. Depuis que j’étais à Sandiara. J’ai toujours, en tant que maire, essayé de prendre les meilleurs des jeunes hautement qualifiés. À Nestlé, j’ai fait la même chose. J’ai toujours pris des gens hautement qualifiés pour le faire. Alors cette question de mes enfants, c’est complètement faux », s’est-il défendu.

Mieux a ajouté le ministre : « Aujourd’hui si vous regardez mon cabinet, il y a six personnes. Trois personnes que je viens de recruter d’Australie, des Etats-Unis et de l’Angleterre. D’ailleurs, on n’a pas encore de directeur de cabinet. Je viens de proposer la nomination de directeur de cabinet. Ce sera dans une ou deux semaines. Nous n’avons même pas encore de directeur de cabinet. Et justement, ce qui est dommage dans ce pays, c’est qu’au lieu de regarder, d’aider les ministères à avancer, on est en train de les retarder en les accusant»

A en croire M. Guèye, les priorités du gouvernement sont ailleurs. « En réalité, il faut que les Sénégalais sachent que notre gouvernement a d’autres priorités auxquelles il doit faire face. Vraiment, c’est une polémique stérile. Vous pouvez venir dans les ministères, vous allez voir que les gens sont en train maintenant de réfléchir sur le développement de la politique industrielle ».