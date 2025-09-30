Neega Mass sort “4ème Sous Sol” : Un cri engagé pour le Sénégal

Dans le paysage musical sénégalais, où le hip-hop se mêle souvent à des thématiques sociales et politiques, Neega Mass s’impose une fois de plus comme une voix incontournable. Originaire de la Casamance, au sud du Sénégal, cet artiste panafricain au style poétique afro hip-hop a sorti son premier album en 2015 et n’a cessé depuis de porter haut les couleurs de l’engagement militant. Surnommé par certains le “Fela Kuti du Sénégal” pour son avance sur sa génération et sa capacité à produire des hits sans verser dans le bling-bling ou les thèmes amoureux convenus, Neega Mass revient avec un nouveau single percutant : “4ème Sous Sol”, dévoilé le 26 septembre 2025.

Le titre “4ème Sous Sol” n’est pas anodin. Il fait directement écho à une déclaration récente du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a décrit l’état des finances publiques du Sénégal comme étant “au quatrième sous-sol”, une métaphore évoquant un trou financier profond et une situation économique critique. Dans ce contexte de transition politique, où le gouvernement cherche à redresser les comptes publics, Neega Mass transforme cette image en un morceau engagé. Selon la description officielle, la chanson aborde des thèmes de justice, de vérité et d’espoir pour le Sénégal, invitant les auditeurs à réfléchir sur l’actualité sans complaisance.

Le clip officiel, disponible sur YouTube depuis le 26 septembre 2025, renforce ce message. Réalisé avec une esthétique sobre et impactante, il met en scène l’artiste dans un univers symbolique qui évoque les profondeurs – littéralement et métaphoriquement – de la société sénégalaise. Bien que les paroles complètes ne soient pas encore largement disponibles en ligne (le morceau étant tout récent), des extraits suggèrent un flow poétique qui critique les dysfonctionnements tout en appelant à l’unité et au renouveau. Neega Mass, fidèle à son style, évite les pièges du commercial pour privilégier un discours authentique, comme l’attestent ses précédents titres tels que “Ceeli Bi” ou “Ndatté Yalla (feat. Senny Camara)”.

Sorti il y a seulement quelques jours, “4ème Sous Sol” a déjà généré des réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et Facebook, où Neega Mass compte des milliers de followers, les posts annonçant la sortie ont été partagés massivement, avec des messages comme “Rendez-vous ce vendredi 26/09 à partir de 20h pour la sortie de mon nouveau clip”. Des commentaires soulignent l’originalité de l’artiste : “Nice Windows, we waiting for the living room big Mass”, indiquant une attente pour des projets plus ambitieux.

Ce single s’inscrit dans la lignée du panafricanisme que défend Neega Mass depuis ses débuts. En tant qu’artiste engagé, il utilise la musique comme un outil de sensibilisation, rappelant les luttes historiques et actuelles du continent. Disponible sur des plateformes comme Apple Music, Deezer et Spotify, le morceau invite à une écoute attentive, loin des hits éphémères.

Dans un Sénégal en pleine mutation politique et économique, “4ème Sous Sol” arrive à point nommé. Il ne se contente pas de décrire les problèmes ; il propose une lueur d’espoir, fidèle à l’esprit résilient de la nation. Pour les fans de hip-hop conscient, c’est une pépite qui confirme le talent de Neega Mass. Si vous n’avez pas encore visionné le clip, rendez-vous sur YouTube pour plonger dans cet univers engagé – et qui sait, peut-être inspirera-t-il d’autres voix à émerger des “sous-sols” de la société.

Neega Mass continue de tracer son chemin, prouvant que la musique peut être un vecteur de changement. À suivre de près pour ses prochains projets !