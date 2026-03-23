Nécrologie – L’ancien vice-président de l’Assemblée, Alé Lo tire sa révérence

La commune de Taïba Ndiaye est plongée dans une profonde tristesse à la suite du décès de Alé Lo, survenu ce dimanche soir.

L’ancien député-maire laisse derrière lui une empreinte durable dans cette localité du département de Tivaouane, où il a consacré l’essentiel de sa vie à l’action publique. L’annonce de sa disparition a rapidement suscité une vive émotion, aussi bien au sein de la population locale que dans les milieux politiques.

Figure emblématique de la scène politique locale, Alé Lo a dirigé la municipalité de Taïba Ndiaye pendant près de 35 ans. Une longévité exceptionnelle, marquée par six mandats successifs, qui témoigne de la confiance renouvelée des administrés à son égard au fil des décennies. Son parcours à la tête de la commune s’inscrit dans une période de transformations importantes, au cours de laquelle il a accompagné les évolutions locales tout en maintenant un lien étroit avec les populations.

Au-delà de son engagement municipal, Alé Lo a également occupé des fonctions nationales en siégeant à l’Assemblée nationale du Sénégal en qualité de député. Dans ce cadre, il a pris part aux travaux législatifs et contribué aux débats institutionnels, représentant les intérêts de sa circonscription au plus haut niveau de l’État.