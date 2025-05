Nécrologie: L’ancien international, Ibrahima Solo Gassama du Casa-Sport est décédé en France

C’est un drame qui s’est abattu sur le monde sportif sénégalais de France et au delà. Au moment où les Lions de la Téranga s’apprêtent à accueillir les Anglais, c’est la triste nouvelle de la disparition du doyen Ibrahima Solo Gassama qui est venue gacher l’attente. Selon Pape Mouhamed Kabo, l’un des doyens de cette communauté sénégalaise de France, le n°7 magique de l’Espoir de Bignona et du Casa-Sport de Ziguinchor est décédé la nuit dernière à Evreux, en Normandie.

Ibrahima Solo Gassama ne reviendra plus au Sénégal pour aller encadrer le Casa-Sport comme il l’avait annoncé à Kéwoulo, en septembre 2016. Contrairement à son voeux, c’est pour rejoindre la terre qui l’a vu naitre qu’il embarquera pour son dernier voyage. Selon pape Kabo, un des amis de numéro 7 magique du Casa-Skirring, “grand Solo est décédé cette nuit à Evreux”. C’est dans cette ville de la Normandie qu’il a vécu ces dernières années en y exerçant les fonctions d’éducateur sportif pour les jeunes. Pour survivre dans ce pays où sa couleur de peau a été un handicap, Ibrahima Solo Gassama a, aussi, été vendeur et conseiller sport un magasin Décathlon d’où il a pris sa retraite il y a peu de temps à cause d’une série de problèmes de santé.