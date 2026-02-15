Nécrologie : Le journaliste Georges Déthié Diop repose désormais dans son village natal

C’est une journée de recueillement et de profonde émotion que vit ce samedi la famille de la presse sénégalaise. Famille, collègues, autorités et figures de la République se sont réunis pour accompagner le journaliste Georges Déthié Diop vers sa dernière demeure, dans son village natal de Ndiaganiao.

Georges Déthié Diop, journaliste à la RFM (Radio Futurs Médias), est décédé mercredi matin, quelques heures seulement après avoir présenté le journal de 7h. Reconnu pour son professionnalisme, sa constance et sa voix emblématique à l’antenne, il a marqué plusieurs générations d’auditeurs.

Entré à la RFM en 2004, Georges Déthié Diop n’a connu qu’une seule maison de presse jusqu’à sa disparition en 2026. Ses collègues et ses auditeurs se souviennent d’un journaliste dévoué, rigoureux et profondément attaché à l’éthique professionnelle.