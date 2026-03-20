Nécrologie – Une grande star de Hollywood, Chuck Norris, décède d’un malaise

L’acteur américain Chuck Norris, célèbre pour ses rôles dans les films d’action des années 1980 et pour le shérif de la série « Walker, Texas Ranger », est mort à l’âge de 86 ans, a annoncé sa famille ce vendredi.

« C’est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin », écrit-elle dans un message publié sur Instagram. L’acteur avait récemment été hospitalisé après un malaise.

« Aux yeux du monde, il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimant, un frère incroyable et le pilier de notre famille », poursuit la publication.

Icône du cinéma d’action et figure emblématique de la culture populaire, Chuck Norris laisse derrière lui un héritage durable qui dépasse les écrans.