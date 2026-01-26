NÉCROLOGIE : Décès du père de Kalidou Koulibaly le capitaine des Lions

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du père de Kalidou Koulibaly, capitaine de l’équipe nationale du Sénégal.

En cette épreuve douloureuse, la rédaction de Kewoulo présente ses sincères condoléances à Kalidou Koulibaly, à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses proches. Figure respectée du football sénégalais et international, le capitaine des Lions peut compter sur le soutien et la compassion de toute la nation.

Dans ces moments de recueillement, Kéwoulo s’associe à la douleur de la famille éplorée et prie pour le repos de l’âme du défunt.

Que Dieu l’accueille dans Son infinie miséricorde et accorde patience et réconfort à ses proches.

Senegal7