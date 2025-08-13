Nécrologie: Décès du journaliste Alassane Cissé de la RTS

Alassane Cissé, journaliste à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), est décédé ce mercredi à la clinique de l’Amitié après une longue maladie, a appris Kewoulo. Sa disparition laisse un vide dans le paysage médiatique sénégalais, où il a marqué plusieurs générations de journalistes.

Diplômé du CESTI en 1997, il avait intégré la rédaction du journal télévisé de la RTS et occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de chef du département de l’information. Présentateur du journal télévisé, il s’était distingué par sa voix posée, son professionnalisme et son calme.

Engagé au-delà du plateau, Alassane Cissé a présidé le Réseau des Journalistes en Santé et l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD).

Paix à son âme