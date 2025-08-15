Nécrologie : Décès du jeune lutteur Franc Bou Yarakh

L’arène sénégalaise vient de perdre l’un de ses espoirs les plus prometteurs. Le jeune lutteur Franc Bou Yarakh est décédé à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où il avait été admis suite à une blessure dont la gravité avait nécessité une hospitalisation.

Âgé de seulement quelques années d’expérience dans la discipline, Franc Bou Yarakh s’était rapidement fait remarquer par sa détermination et ses performances sur l’aire de combat. Cette saison, il avait déjà disputé deux combats, confirmant ainsi les espoirs placés en lui par son entourage et les amateurs de lutte.