Nécrologie : Décès de l’ancien footballeur Lukaku

Installé en Belgique depuis 1990, Roger Lukaku a défendu les couleurs de plusieurs clubs du pays, dont Boom, Seraing et Germinal Ekeren. Il avait également tenté une aventure en Turquie avant de revenir en Belgique, où il a joué notamment pour Malines et Ostende. La fin de sa carrière s’était déroulée dans les divisions inférieures.

En première division belge, il avait inscrit 47 buts en 135 rencontres officielles. Avant son passage en Europe, il avait évolué au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ainsi qu’à l’Africa Sports d’Abidjan. Avec la sélection de la RD Congo, il avait été convoqué à 11 reprises, participant notamment à la Coupe d’Afrique des nations 1996 en Afrique du Sud, où il s’était illustré en marquant contre le Liberia (2-0).

Ces dernières années, son nom avait refait surface dans les médias, en grande partie grâce aux parcours de ses fils au haut niveau, même si les liens familiaux avaient parfois été marqués par des tensions.