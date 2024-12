Nécessité de changement de Cap au Sénégal : Un endettement record et ses enjeux économiques (Par Dr. Seydina Oumar Seye)

Le Sénégal, nation de l’Afrique de l’Ouest, est aujourd’hui à un tournant critique de son histoire économique. Alors que le pays affiche un endettement record, plusieurs questions émergent quant à sa trajectoire macroéconomique, la gestion de ses ressources et la nécessité d’orientations stratégiques pour sortir d’un cercle vicieux de la dette.

Le Contexte de l’Endettement

Selon des sources du ministère des Finances et des structures régionales comme la *Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)*, la dette publique du Sénégal a franchi des seuils alarmants, dépassant le seuil communautaire de viabilité de la dette; plus de 70 % du PIB. Cette situation inquiétante est exacerbée par des investissements qui, bien que massifs, ne sont souvent pas alignés sur les besoins réels du pays. L’infrastructure, par exemple, montre des signes de déconnexion avec les priorités économiques et sociales, souvent du fait de décisions prises par l’ancien régime de Macky Sall, et par ailleurs, sans concertation adéquate avec les acteurs locaux et les pratiques de bonne gouvernance.

Le Cercle Vicieux de la Dette

Le Sénégal se retrouve ainsi piégé dans un cercle vicieux: un endettement croissant qui finance des projets qui, paradoxalement, n’engendrent pas les retombées escomptées. Des projets d’infrastructures qui dépassent fréquemment leurs budgets initialement prévus, engendrant des coûts supplémentaires, creusent le déficit. Par ailleurs, des études de la *Banque Africaine de Développement (BAD)* montrent que la corruption et une politique fiscale non optimisée aggravent le problème, rendant la gestion de la dette encore plus complexe.

L’impact de la Corruption et de la Politique Fiscale

Le fardeau de la corruption, qui ronge l’administration publique et prive le pays de ressources cruciales, est un facteur aggravant. Lors d’enquêtes, il a été révélé que les pertes dues à la corruption au Sénégal peuvent aller jusqu’à 13 % du PIB. En parallèle, la politique fiscale, souvent jugée inefficace avec un système d’imposition qui ne parvient pas à capter une large part de l’économie informelle, contribue à réduire les recettes publiques essentielles pour le service de la dette.

Opportunités et Changement de Paradigme

Cependant, ce tableau peu reluisant n’est pas synonyme de fatalisme. Les défis peuvent être transformés en opportunités. Deux axes stratégiques semblent envisagés : la diversification de l’économie et la maîtrise de la dette.

1. *Diversification de l’Économie* : Le Sénégal doit élargir ses sources de revenus au-delà des secteurs traditionnellement dominants, tels que l’agriculture et la pêche. Des secteurs émergents comme le numérique, les énergies renouvelables et le tourisme culturel pourraient offrir de nouvelles avenues de croissance.

2. *Retour à l’Orthodoxie Budgétaire* : En alignant sa politique budgétaire avec les principes de la finance internationale, notamment ceux prônés par le FMI et la Banque Mondiale, le pays pourrait bénéficier de financements revus et mieux ciblés. L’élaboration de la loi des finances 2025 doit nécessairement intégrer cette nouvelle vision.

Vision Sénégal 2050 et le “PROJET”

L’initiative Vision Sénégal 2050, communément référencée sous le terme “PROJET”, se doit d’être la pierre angulaire de la stratégie nationale. Ce plan ambitieux vise à concevoir un Sénégal prospère, soutenant les structures économiques essentielles tout en combattant la corruption et en optimisant la fiscalité.

Un changement conceptuel est donc impératif : il faut passer d’une logique de dépendance à l’endettement à une logique de résilience et d’autonomisation économique. La correction des dérives passées et l’approfondissement des bonnes pratiques gouvernementales en matière d’investissement permettront d’atteindre cet objectif.

En conclusion,

Au-delà de l’endettement record qui frappe le Sénégal, se cache une somme d’opportunités à saisir. Avec une volonté politique de changer de cap, d’améliorer la gouvernance, de diversifier l’économie et de rétablir une orthodoxie budgétaire, le Sénégal peut se projeter vers un avenir lumineux. Le véritable défi sera d’inscrire ces objectifs dans les réalités du quotidien sénégalais, en mobilisant tous les acteurs pour faire du Sénégal un modèle de dynamisme au sein du continent africain.

Dr. Seydina Oumar Seye.