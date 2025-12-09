Ndella Madior Diouf et ses co-accusés renvoyés au 13 janvier 2026

Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé », et ses quinze co-accusés ont comparu ce mardi devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Le juge a renvoyé le dossier au 13 janvier 2026 pour jugement. Selon les informations livrées par Rfm, le 13 janvier les mis en cause devront répondre devant la juridiction des faits qui leur sont reprochés.

Les seize accusés répondront aux chefs d’accusation de « traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entrainé mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non déclaration de naissance et complicité de ces chefs ».

Ndella Madior Diouf avait été arrêtée le 28 décembre 2023 et placée sous mandat de dépôt. Pour rappel, tout est parti d’une vidéo glaçante devenue virale. Elle montre un bébé agonisant, allongé sur un lit, le corps émacié et le regard vide. Les cris qui résonnent en arrière-plan accentuent l’horreur de cette scène. Cette séquence a provoqué une vague d’indignation nationale et internationale, entraînant une pétition appelant à la fermeture immédiate de la pouponnière « Keur yeurmande » située à Sacré-Cœur 3.

Six jours après la diffusion de ces images, Ndella Madior Diouf est interpellée par la Brigade de protection de la Sûreté urbaine de Dakar. Placée en garde à vue, elle est ensuite incarcérée au Camp pénal de Liberté 6, où elle vit depuis dans des conditions carcérales qu’elle décrit comme oppressantes.