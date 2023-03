C’est une démonstration de force de la part de la députée maire de Ndiaffate, lors du méga de la coalition Benno organisé dans sa commune.

Les hommes et femmes ainsi que des milliers de jeunes ont fait le déplacement pour accueillir le Premier Ministre, Amadou Ba et la direction de l’APR. Prenant la parole, la mairesse de Ndiaffate est revenue sur les réalisations du Président Macky Sall qui depuis 2012 . “les cases en banco sont redevenues des bâtiments en dur. La lampe à pétrole et la bougie sont presque introuvables depuis la mise en œuvre de sa politique efficace d’accès à l’électricité l’accès à l’eau aussi a fait que la corvée d’eau est quasi inexistante dans nos villages, même les plus reculés “a-t-elle soutenu

Selon elle, le coût du kilogramme de l’arachide est passé en dix ans , du simple au plus du double, de 165 à 350 , voire a 500 francs le kg. Ce qui à ses yeux a considérablement changé la vie des producteurs. “C’est ce qui explique notre choix , pour la continuité du plan Sénégal émergent (PSE),pour la préservation de la démocratie, de la cohésion sociale ,pour l’équité sociale et la transformation structurelle de l’économie et la croissance .”, a justifié la députée du groupe de la majorité.

Concernant la diabolisation dont le pouvoir ferait l’objet , elle considère que “ l’heure est grave ,car des personnes avec des connexions douteuses sont depuis des années dans une campagne de diabolisation et de manipulation au quotidien, dans le seul but de saper notre cohésion sociale et profiter de nos découvertes en pétrole et gaz et cela nous devons nous mobiliser, porter la candidature du Président Macky Sall et le réélire pour un nouveau mandat.

S’agissant du choix de Ndiaffate pour abriter le méga meeting, le premier magistrat de la localité, considère que choix n’est pas un hasard car la terre de Ndiaffate de Samba Diawara, de Modou Mbodj et de Jean Colin a toujours joué un rôle important dans la politique de la région et du pays.