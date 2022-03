Sénégal: N°1 sur Tik-Tok, cinq choses à savoir sur Fah Aïdara

Celle qui se nomme Fatou Binetou Aïdara, à l’état civil, est le numéro 1 des Sénégalais sur Tik-Tok. Voici cinq choses que L’Observateur a révélées sur elle dans son édition de ce mercredi.

1. Abonnés

Fah Aïdara est en tête du Top 5 des Sénégalais les plus suivis sur Tik-Tok. Elle compte 1,9 million d’abonnés. Elle arrive devant «Faynara» (1,8 million), «Doudou» (1,6), «Fallou» (1,5) et «Aba No Stress».

2. Maroc

Elle a embrassé Tik-Tok au Maroc. Elle résidait au Royaume chérifien d’où elle a conquis une bonne partie de ses abonnés. Le nombre de ses fans et des likes de ses posts explose une fois son retour au bercail.

3. Contrats

Avec près de 2 millions de suiveurs, Fah Aïdara fait courir les maisons de productions et les entreprises en quête de visibilité sur Tik-Tok. Cette notoriété lui rapporte des contrats au Sénégal mais aussi à l’étranger. C’est elle-même qui fait la révélation dans les colonnes de L’Observateur en ajoutant : «Et ce n’est que le début.»

4. Instagram et Snapchat

Fah Aïdara ne brille pas que sur Tik-Tok. Elle explose les audiences également sur Instagram et Snapchat. Elle a même réussi à entraîner beaucoup de ses fans sur Tik-Tok vers les deux autres plateformes où elle étale ses talents d’imitatrice et de danseuse.

5. Meet-up

Pour le moment, Fah Aïdara n’organise pas de rencontres directes formelles avec ses abonnés sur Tik-Tok comme le font les plus grands influenceurs. Les seules communions avec ses fans ont lieu lors de ses sorties privées au restaurant ou dans d’autres endroits publics où elle se plaît, notamment, à se photographier avec ses suiveurs. Mais la tik-tokeuse prévoit d’organiser des meet-up avec ses abonnés. «Ce serait cool, non ?» interroge-t-elle, souriante.