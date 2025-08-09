Mystérieuse hécatombe de dauphins à Cap-Skirring : la commune de Djembering en alerte

L’image est saisissante : plus d’une quinzaine de dauphins gisent sans vie sur les plages de Cap-Skirring, dans la commune de Djembering, au sud du Sénégal. Ce phénomène inhabituel, observé ces derniers jours, sème l’inquiétude chez les habitants et alerte les environnementalistes.

Selon des témoignages recueillis par Libération dans son édition du samedi 9 août, certains évoquent un coup de mer accompagné de vents violents, tandis que d’autres soupçonnent des causes plus préoccupantes, comme la pollution ou un comportement anormal des cétacés.

L’ancien maire de Djembering, Tombong Guèye, met en garde contre les conséquences écologiques de cette hécatombe : « Les dauphins jouent un rôle clé dans l’équilibre de notre écosystème ». Il exhorte les autorités à diligenter des analyses en laboratoire pour identifier les causes exactes, et appelle l’État ainsi que les partenaires internationaux à soutenir une commune déjà fragilisée par l’érosion côtière.