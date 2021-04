Myriam Ndior s’érige en bouclier pour Marième Dial : «On ne peut pas vivre d’art et d’eau fraîche»

Actrice dans les séries «Idoles», «Virginie» et «Belle-Mère», elle admet que «les séries ne nourrissent pas les acteurs. Ceux qui s’en sortent sont soit des fonctionnaires, soit ne supportent aucune charge familiale».

Myriam Ndior ajoute : «Nous aimons, voire adorons notre métier. Sur un plateau, tu vis une autre personnalité. Quand tu réussis à habiter un rôle, c’est un tel bonheur. Et c’est la raison pour laquelle nous acceptons, quand on nous dit : ‘’Diap si rek’’ (comprenez-nous et aidez-nous).»