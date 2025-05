Le Musée du Futur, miroir des possibles : Le Président El Malick Ndiaye appelle l’Afrique à oser l’innovation au service de l’humain

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a effectué dans la matinée du dimanche 18 mai une visite au Musée du Futur à Dubaï, un chef-d’œuvre architectural et une véritable ode à l’innovation, qui projette les visiteurs au cœur des transformations majeures que connaîtra notre monde dans les décennies à venir.

Au cours de cette visite, le Président s’est dit profondément impressionné par l’approche avant-gardiste du musée. Il s’est notamment déclaré fasciné par la richesse et la diversité des thématiques abordées : du voyage spatial à la vie dans l’espace, en passant par les enjeux liés au changement climatique, à l’écologie, à la santé, au bien-être et à la spiritualité.

Monsieur El Malick Ndiaye a salué cette vitrine immersive des possibles, où l’innovation et la technologie ne sont pas seulement au service du progrès, mais aussi des valeurs humaines et du bien-être collectif.

Il a souligné que ce musée doit nous inspirer, en tant que nations africaines, à voir plus grand, à penser audacieusement l’avenir et à nous recentrer autour de l’essentiel : l’humain, la nature, la connaissance et la solidarité. C’est à cette condition, a-t-il affirmé, que nous pourrons hisser durablement nos pays vers le sommet et bâtir un avenir à la hauteur de nos ambitions.