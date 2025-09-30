Mpox et la FVR: le ministère de la santé appelle à la vigilances et au partenariat communautaire

Le Sénégal fait actuellement face à une double épidémie de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Depuis le 22 août 2025, la Mpox a enregistré 5 cas confirmés à Dakar, sans aucun décès, avec 52 contacts sous surveillance. Simultanément, la FVR, maladie virale transmise par les moustiques et le contact animal, a frappé la région de Saint-Louis depuis le 21 septembre 2025, totalisant un bilan plus lourd de 28 cas confirmés et 8 décès.

Suite à une réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), le Ministère de la Santé a formulé des orientations majeures : renforcer le partenariat multisectoriel et la surveillance épidémiologique dans les régions limitrophes de Saint-Louis, intensifier la communication publique, et consolider l’engagement communautaire. Le Ministère appelle urgemment la population à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement à la riposte. Pour toute information complémentaire, les citoyens peuvent appeler gratuitement le 1919 ou le SAMU au 1515.