Moustapha Sall : Victime ou Coupable dans une Affaire d’Escroquerie ?

Dans les couloirs du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, l’affaire impliquant Moustapha Sall, agent de sécurité et de proximité (ASP), a captivé l’attention lors de son audience du jeudi dernier. Condamné à trois mois de prison ferme, Sall se retrouve au cœur d’un dossier d’escroquerie présumée, où la ligne entre victime et coupable semble floue. Accusé d’avoir soutiré 2,4 millions de francs CFA à Djibril Mbaye, en collaboration avec un complice basé aux États-Unis, l’agent ASP clame son innocence, affirmant avoir lui-même été dupé. Retour sur les faits qui ont conduit à cette sentence.

Tout commence en juin 2023, lorsque Djibril Mbaye, la partie civile, entre en contact avec Babacar Diallo, un individu résidant aux États-Unis. Mbaye, rêvant d’émigrer, est mis en relation avec Diallo pour organiser un voyage. Ce dernier lui demande de remettre une somme d’argent à Moustapha Sall, présenté comme un intermédiaire fiable. Le 2 juin 2023, la transaction a lieu : Mbaye verse 2,4 millions de francs CFA à Sall, en présence d’un appel téléphonique entre l’ASP et Diallo, renforçant la confiance de la victime.

En échange, Mbaye reçoit une carte de séjour, qui s’avère rapidement être un faux. Les promesses de voyage s’évaporent, et malgré des reports successifs, rien ne se concrétise. Excédé, Mbaye confronte Sall, qui finit par lui conseiller d’« oublier ce projet de voyage ». C’est à ce moment que la victime décide de porter plainte, accusant Sall d’avoir formé une entente frauduleuse avec Diallo pour le spolier.

Selon l’accusation, Sall n’était pas un simple messager, mais un complice actif dans cette arnaque. La présidente du tribunal n’a pas mâché ses mots, qualifiant l’agent ASP d’« escroc » qui a « grugé » la partie civile.

Face à ces allégations, Moustapha Sall présente une version différente. Il affirme avoir été introduit à Babacar Diallo par un ami commun et avoir lui-même transféré 1,7 million de francs CFA à ce dernier, se considérant comme une victime collatérale. « J’ai juste transféré l’argent », plaide-t-il, reconnaissant toutefois une erreur : il n’aurait pas dû accepter de recevoir les fonds de Mbaye pour les relayer.

La présidente du tribunal interroge cette logique : « Pourquoi Diallo a-t-il demandé à Mbaye de te remettre l’argent si vous ne vous connaissiez pas bien ? Pourquoi ne pas l’envoyer directement ? » Sall admet son imprudence : « C’est ça mon erreur, je n’aurais pas dû recevoir cet argent. J’aurais dû lui dire d’envoyer directement. »

Malgré cette défense, le tribunal n’est pas convaincu. Sall est condamné à trois mois de prison ferme et à rembourser intégralement les 2,4 millions de francs CFA à la victime.

L’audience réserve une surprise. Avant même le délibéré final, les parents de Sall parviennent à rassembler 2 millions de francs CFA, qu’ils remettent immédiatement à Djibril Mbaye. Le solde sera remboursé par moratoire. Satisfait de cette restitution partielle, Mbaye ne patiente pas jusqu’au verdict : il quitte le tribunal prématurément, sans doute pour célébrer le Mawlid en toute sérénité.

Cette affaire soulève des questions sur la vulnérabilité des agents publics comme les ASP, souvent exposés à des réseaux frauduleux, mais aussi sur la facilité avec laquelle des escroqueries transfrontalières exploitent les rêves d’émigration. Moustapha Sall, derrière les barreaux, continue de clamer son innocence, mais le tribunal a tranché : pour l’instant, il est coupable.

Cette histoire rappelle l’importance de la vigilance face aux promesses trop belles pour être vraies. Les autorités sénégalaises pourraient renforcer les contrôles sur de telles transactions pour protéger les citoyens vulnérables. Affaire à suivre, si un appel est déposé.