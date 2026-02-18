Mort d’un étudiant : le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce « une communication troublante » du procureur

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est monté au créneau après la conférence de presse du procureur de la République, Ibrahim Ndoye, tenue le mardi 17 février 2026, à la suite du décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Bâ.

Dans un communiqué rendu public le 18 février 2026, le Collectif dit avoir suivi cette sortie médiatique « avec une vive consternation » et accuse l’État de vouloir se décharger de toute responsabilité. Selon les étudiants, « l’approche communicationnelle du procureur révèle la volonté manifeste de l’État de se dégager de toute responsabilité dans cette mort aussi douloureuse qu’inacceptable ».

Les explications avancées par le parquet, notamment sur la chute de la victime du quatrième étage, suscitent de nombreuses interrogations. Le Collectif s’interroge : « Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point, conduisant à l’issue fatale que l’on connaît ? Qui a donné l’ordre aux forces de défense et de sécurité de pénétrer dans le campus social ? ».

Les étudiants mettent également en cause le rôle du ministre de l’Intérieur dans la gestion des événements du 9 février 2026. « Monsieur le ministre de l’Intérieur a-t-il supervisé, depuis son bureau, les opérations des forces de défense et de sécurité ? Pourquoi n’a-t-il pas donné l’ordre de leur retrait alors que les violences et les bavures policières s’intensifiaient tout au long de cette journée ? », questionne le communiqué.

D’autres zones d’ombre persistent autour des circonstances du drame. Le Collectif demande des éclaircissements sur l’incendie d’une chambre universitaire et sur la chute des étudiants : « Qu’est-ce qui a provoqué l’incendie de la chambre 85F, poussant les étudiants de la chambre 83F à sauter du quatrième étage ? Comment une personne peut-elle chuter du quatrième étage sans présenter de fractures ? ».

Face à cette situation, le Collectif affirme que « le peuple sénégalais, tout comme la communauté universitaire, attend des réponses claires à ces questions essentielles ». Il rejette toute tentative de faire porter la responsabilité aux étudiants : « Nous ne saurions accepter que les étudiants soient traités comme des boucs émissaires dans le seul but de dédouaner l’État de sa responsabilité dans cette affaire d’une extrême gravité ».