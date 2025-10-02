Mondial 2026 (Q) : Pape Thiaw dévoile sa liste

Le Sénégal doit disputer les deux dernières journées de qualification au Mondial 2026 durant le mois d’octobre avec un déplacement au Soudan (le 10) et la réception de la Mauritanie (le 14). Pour ces rencontres, Pape Thiaw a dévoilé sa liste de 26 joueurs. Trois retours sont à noter.

Après la remontada en RD Congo, il faut conclure la campagne de qualification au Mondial 2026 avec les 9e et 10e journées au mois d’octobre. Pour ce faire, Pape Thiaw a choisi ses hommes ce jeudi 2 octobre 2026. Les habituels tauliers sont là avec Édouard Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Pape Gueye et Pape Matar Sarr. En revanche, il y a trois retours à noter.

Champion d’Afrique 2021, Nampalys Mendy effectue son grand retour. Le milieu de terrain n’a plus été appelé depuis octobre 2024. Dans le cœur du jeu, Mamadou Lamine Camara, appelé en juin mais zappé en septembre, est aussi de retour. Ces deux viennent suppléer les absences de Lamine Camara et Habib Diarra, blessés. En défense, le latéral droit Ilay Camara effectue lui aussi son retour après avoir été convoqué en mars 2025.