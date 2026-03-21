Le monde de la musique en deuil: Yoro Ndiaye perd son épouse

Le monde de la musique est en deuil à la suite de l’annonce du décès de Simonetta, épouse de l’artiste Yoro Ndiaye. La triste nouvelle a été rendue publique dans la nuit du vendredi 20 mars par le chanteur lui-même, à travers un message empreint d’émotion, indiquant que son épouse est décédée des suites d’une longue maladie.

Dans sa déclaration, Yoro Ndiaye a exprimé une profonde douleur face à cette disparition. « C’est avec une profonde tristesse et un immense regret que je vous annonce le décès de Simonetta, qui nous a quittés après une longue maladie », a-t-il confié, traduisant l’ampleur du choc et du chagrin qui l’affectent.

Au-delà de la perte d’une épouse, l’artiste a tenu à rendre hommage à une compagne de vie qu’il décrit comme essentielle dans son parcours personnel. Il a évoqué une relation fondée sur la fidélité, le soutien et la complicité, construite au fil de plus de deux décennies de vie commune.

« Nous avons partagé plus de 20 années de mariage, faites de moments forts, de complicité et de soutien mutuel. Elle a toujours été à mes côtés, surtout dans les épreuves les plus difficiles. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Que son âme repose en paix ! », a-t-il ajouté, saluant la force de caractère et la loyauté de la défunte.