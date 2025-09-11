Monaco: La très bonne nouvelle est tombé, Krépin Diatta annoncé au…

Écarté des plans de l’AS Monaco, l’international sénégalais Krépin Diatta pourrait rebondir en Turquie. À deux jours de la fermeture du mercato estival, deux géants du championnat turc, Trabzonspor et Besiktas, se disputent les services de l’ailier des Lions.

Selon L’Équipe, les deux clubs ont déjà obtenu le feu vert de la direction monégasque pour entamer les discussions. Il reste désormais à convaincre le joueur, encore lié à l’AS Monaco pour une année supplémentaire. Les dirigeants de la Principauté seraient disposés à laisser partir leur joueur, recruté en 2021 en provenance du Club Bruges, tout en négociant un pourcentage sur une éventuelle revente future.

Une manière pour le club de ne pas perdre totalement sur un joueur qui n’a pas su s’imposer durablement sur le Rocher. À 25 ans, Krépin Diatta, capable d’évoluer sur les ailes comme en piston droit, représente une belle opportunité pour les deux cadors turcs, en quête de renfort offensif avant la clôture du marché.