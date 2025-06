Modernisation parlementaire : l’Assemblée nationale du Sénégal renforce son partenariat avec la Corée du Sud

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce vendredi 13 juin, une mission d’experts de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA). Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de l’ambitieux projet de modernisation et de digitalisation de l’institution parlementaire.

Au cours des échanges, les experts de la KOICA ont présenté les grandes lignes d’un master plan destiné à soutenir l’Assemblée nationale dans la mise en place de divers outils technologiques. Parmi les priorités identifiées figurent l’amélioration du vote électronique, la modernisation de la régie technique de l’Assemblée, ainsi que la numérisation en cours des archives parlementaires. Cette modernisation vise à rendre l’institution plus efficace, plus transparente et mieux alignée sur les exigences de la gouvernance moderne.

Le Président El Malick Ndiaye a exprimé sa gratitude à l’égard de la délégation coréienne, saluant la qualité des relations entre le Sénégal et la République de Corée. Il a souligné l’importance de ce partenariat dans l’accompagnement des efforts du Sénégal en vue de doter l’Assemblée nationale d’outils performants, afin de la rendre plus proche des citoyens.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération par des échanges d’expériences, des formations ciblées en direction des députés, du personnel technique et du service législatif. Une délégation de l’Assemblée nationale, composée de parlementaires et d’agents de l’administration, se rendra prochainement en Corée afin de participer à des formations et des sessions de benchmark. Ces actions vont non seulement renforcer les capacités internes de l’institution, mais également assurer une appropriation durable des outils technologiques mis en place.