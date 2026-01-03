Mobilisation budgétaire : la Direction générale des Douanes engrange 1 286 milliards FCFA en 2025

La Direction générale des Douanes a bouclé l’exercice budgétaire 2025 sur une note exceptionnelle, réalisant une performance inédite dans la mobilisation des recettes publiques. Très attendue sur ce front stratégique, l’Administration des Douanes a non seulement atteint, mais largement dépassé les objectifs de recouvrement fixés par la loi de finances, confirmant ainsi son rôle central dans la consolidation de la souveraineté budgétaire nationale.

Au 31 décembre 2025, les résultats arrêtés font état de liquidations douanières record de 1 618,4 milliards de francs CFA. Ces liquidations englobent aussi bien les recettes propres de la Douane que celles collectées pour le compte d’autres administrations et organismes, notamment les Impôts et Domaines, à travers les taxes intérieures de consommation, ainsi que l’UEMOA et la CEDEAO, au titre des prélèvements communautaires.

S’agissant du recouvrement effectif, la performance est tout aussi remarquable. Alors que l’objectif annuel fixé par la loi de finances s’élevait à 1 246,2 milliards de francs CFA, les Douanes ont réussi à mobiliser 1 286,1 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 39,9 milliards de francs CFA. Comparées aux réalisations de l’année 2024, ces recettes traduisent une progression significative de 103,6 milliards de francs CFA.

Ces 1 286,1 milliards de francs CFA recouvrés constituent, selon l’Administration douanière, « les recettes douanières au titre de la fiscalité douanière, c’est-à-dire la contribution directe de la Direction générale des Douanes au Budget national ». Une contribution qui confirme la place stratégique de la Douane dans le financement des politiques publiques.

Plusieurs enseignements majeurs se dégagent de ces résultats. D’abord, il s’agit d’« une performance inédite, car pour la première fois, aussi bien les liquidations que les recouvrements atteignent respectivement les montants historiques de 1 618,4 milliards et 1 286,1 milliards de francs CFA ». Ensuite, ces chiffres ont été définitivement arrêtés à la date du 31 décembre 2025, traduisant une maîtrise complète de l’exercice budgétaire. Enfin, cette performance est perçue comme « le signe que les Douanes se sont résolument engagées à jouer leur partition dans l’atteinte de la souveraineté budgétaire, option politique clairement assumée par les Hautes Autorités ».

Plusieurs facteurs expliquent cette prouesse. L’Administration douanière cite notamment « le renforcement de la cadence de régularisation des recettes tirées des importations de produits pétroliers », ainsi qu’« une plus grande maîtrise de l’assiette des produits porteurs de recettes ». À cela s’ajoutent « l’amélioration de la lutte contre la fraude commerciale » et « le renforcement des contrôles douaniers grâce à l’utilisation accrue du renseignement commercial et de l’analyse de données ».

La poursuite du processus de dématérialisation et de digitalisation des services, désormais étendu jusqu’aux unités intérieures, a également joué un rôle déterminant, tout comme « le climat de confiance et de dialogue permanent établi avec les acteurs de l’écosystème du dédouanement ».

Parallèlement à cette mobilisation des recettes, la Douane a maintenu une forte pression sur les réseaux criminels. La même détermination a été observée dans la lutte contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée. En 2025, les services douaniers ont ainsi procédé à la saisie de 1 374 kilogrammes de marchandises prohibées, pour une contrevaleur estimée à plus de 82 milliards 400 millions de francs CFA. À cela s’ajoutent d’importantes saisies de faux médicaments, dont la valeur marchande est estimée à près de 2 milliards de francs CFA.

Au regard de ces résultats, la Direction générale des Douanes confirme sa capacité à conjuguer efficacité budgétaire, modernisation administrative et fermeté sécuritaire, s’imposant comme l’un des piliers essentiels de la stabilité financière et économique du pays.