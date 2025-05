Miss Monde-Inde : Le vibrant appel d’Amina Badiane sur la participation du Sénégal

Le Sénégal brille sur la scène internationale avec la participation de Miss Sénégal 2024, Mame Fama Gaye, à la 72e édition de Miss Monde en Inde. En lice pour la prestigieuse couronne bleue, elle porte haut les couleurs du pays.

Amina Badiane, présidente du comité Miss Sénégal, a exprimé sa fierté et lancé un appel à l’unité et au soutien dans un message adressé aux Sénégalais :

« Le Sénégal a l’honneur de participer à Miss Monde, une compétition prestigieuse réservée à un nombre restreint de pays. Obtenir cette licence est un privilège dont nous devons être reconnaissants. Rendons grâce à Dieu, Allah, pour cette opportunité.

Votre soutien est essentiel : il représente un encouragement moral, une source de motivation et une force indispensable pour viser la couronne bleue. Chaque pays a ses ressources et stratégies, mais il ne faut pas se comparer. Miss Monde valorise l’intelligence, la confiance en soi, l’engagement social et la défense d’une cause juste. Cette épreuve exige de s’exprimer devant un large public, de maîtriser les interviews et d’incarner un projet à fort impact sociétal.

Je vous invite à soutenir notre représentante. Ensemble, interpellons nos autorités pour qu’elles appuient notre participation, à l’image d’autres nations. Préservons et valorisons notre patrimoine culturel, richesse du Sénégal depuis les années 1960. Cette candidature va au-delà de la beauté : elle symbolise notre identité, nos valeurs et notre engagement international.

Ensemble, faisons rayonner le Sénégal ! »