Dans le cadre de la Grande Offensive présidentielle pour la Formation professionnelle (GOFOP), le ministère de la Formation professionnelle et technique du Sénégal a lancé un recrutement de 200 professeurs vacataires pour renforcer l’encadrement dans les établissements de formation professionnelle. Si cette initiative vise à promouvoir l’emploi des jeunes et à améliorer la qualité de la formation professionnelle, elle suscite également des inquiétudes quant aux risques d’arnaques entourant ce processus.

Le ministère a clairement indiqué que le dépôt de candidature pour ce recrutement est entièrement gratuit et qu’aucune somme d’argent n’est exigée à aucun stade de la procédure.

Le ministère de la Formation professionnelle et technique a mis en place des mesures pour garantir un processus de recrutement transparent, notamment en centralisant les candidatures sur une plateforme numérique et en publiant des communiqués officiels clairs. Les candidats sont toutefois invités à redoubler de prudence face aux tentatives d’escroquerie. Toute communication ou offre qui s’écarte des directives officielles doit être considérée comme suspecte.