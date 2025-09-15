Ministre des Infrastructures : Déthié Fall officiellement installé

Déthié Fall a officiellement pris fonction ce lundi comme Ministre des Infrastructures, à l’issue d’une cérémonie de passation de service organisée aux Sphères ministérielles de Diamniadio.

Ce portefeuille, considéré comme l’un des plus stratégiques du gouvernement, place désormais M. Fall au cœur des grands défis liés au désenclavement, à la mobilité et à la modernisation des aménagements à travers le pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, soulignant ainsi l’importance de ce moment dans la dynamique gouvernementale.

Héritant d’un secteur clé pour la transformation nationale, Déthié Fall est attendu sur des chantiers majeurs visant à soutenir la croissance économique et à améliorer durablement le cadre de vie des populations.