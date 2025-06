Le ministre de l’Intérieur : « Ce Dialogue national ne doit pas rester un événement ponctuel »

Après cinq jours d’échanges intenses, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Batiste. Tine a officiellement clos ce mercredi les travaux du Dialogue national sur le système politique, tenu au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). Dans un discours solennel, il a salué la richesse des contributions, les avancées obtenues, et réaffirmé l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues des débats.

Prenant la parole au nom du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre a d’abord tenu à exprimer sa reconnaissance : « Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour l’excellent travail accompli », a-t-il lancé à l’assistance composée d’autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, ainsi que des représentants de la société civile, des partis politiques et des syndicats.

Qualifiant la rencontre de « dialogue qui fera date », le ministre a souligné qu’elle marque « une étape importante dans la marche de notre démocratie », réunissant « les esprits les plus aiguisés de notre landerneau politique » dans une démarche collective visant à « repenser, améliorer et moderniser notre système politique ».

Le Dialogue a, selon ses mots, été « l’expression vivante de notre volonté commune de bâtir un système politique plus solide, plus équitable et plus inclusif », avec des discussions centrées sur « la démocratie, les libertés et les droits humains, le processus électoral et les réformes institutionnelles ».

« Les échanges, souvent intenses mais toujours empreints de respect, ont permis de dégager des pistes concrètes pour faire évoluer notre système politique », a-t-il affirmé, saluant « la maturité politique, l’ouverture d’esprit, le sens du compromis et l’attachement profond à l’intérêt général ».

Des avancées majeures saluées

Le ministre révèle plusieurs consensus majeurs issus des travaux, parmi lesquels : « la rationalisation des partis politiques », « le contrôle du fichier électoral »,« l’encadrement du financement public des partis », « l’inscription permanente sur le fichier électoral », « la création d’une Cour constitutionnelle », « la dématérialisation du processus électoral », « la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI) ».

Ces avancées, a-t-il dit, sont « porteuses d’espoir pour une gouvernance politique plus moderne, plus transparente et plus efficace ».

Rappelant l’engagement du chef de l’État lors de l’ouverture des travaux, il a martelé : « Je voudrais vous réaffirmer l’engagement ferme du Gouvernement à veiller à leur mise en œuvre effective », avant de conclure :

« Le Dialogue national ne doit pas rester un événement ponctuel. Il doit devenir un processus permanent ». Il a appelé à ce que « l’écoute, la concertation et l’ajustement continu soient des réflexes institutionnels », insistant sur la nécessité de « continuer à dialoguer, à corriger ensemble ».

En guise de clôture, il a déclaré : « En clôturant cette édition du Dialogue national consacrée au système politique, je forme le vœu que cet esprit de concertation, de responsabilité et de construction collective continue d’irriguer nos institutions, nos forces politiques, et l’ensemble de notre société ».

« Le Sénégal, une fois de plus, a montré qu’il est une démocratie debout, résolue à avancer par la parole, l’écoute et l’action », a-t-il conclu avant de déclarer clos les travaux.2