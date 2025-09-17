Ministre de l’Intégration africaine ,des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur : Cheikh Niang officiellement installé

La cérémonie officielle de passation de service s’est tenue cet après-midi de ce mardi au Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, entre Son Excellence Madame Yassine Fall, Ministre sortante, et Son Excellence Monsieur Cheikh Niang , Ministre entrant.

À cette occasion, Madame Yassine Fall a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l’État pour « la double opportunité qui lui a été offerte de servir la Nation sénégalaise », ainsi que ses remerciements au Premier Ministre pour la confiance renouvelée. Elle a dressé un bilan non exhaustif des réalisations accomplies sous son mandat, saluant l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des collaborateurs du Ministère. Elle a conclu son allocution en rendant hommage au parcours de son successeur, rappelant son rôle majeur dans la défense de la voix du Sénégal aux Nations Unies et sur la scène internationale, et en lui réaffirmant son plein soutien dans l’accomplissement de cette mission hautement stratégique.

Pour sa part, Son Excellence Monsieur Cheikh Niang a exprimé son profond respect à l’endroit de Madame Yassine Fall, soulignant la qualité indéniable du travail accompli et « l’empreinte durable laissée à la postérité et à la diplomatie sénégalaise ». Il a également salué les artisans souvent discrets mais essentiels de la diplomatie, rappelant que « rien de durable ne se construit sans la force collective ».

En conclusion, il a formulé le vœu de s’inscrire pleinement « dans la tradition de continuité de l’État, d’excellence, d’abnégation et de loyauté qui caractérise les acteurs de la diplomatie sénégalaise ».