Ministre de la Justice : Yassine Fall officiellement installé

La cérémonie officielle de passation de service au Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, s’est tenue ce mardi 16 septembre 2025 à Dakar. Elle a consacré le départ de M. Ousmane Diagne, ministre sortant, et l’installation de Mme Yassine Fall, précédemment en charge du département de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Organisée à huis clos, la rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité. Dans son intervention, M. Ousmane Diagne a salué la nomination de sa successeure et a réaffirmé sa disponibilité à l’accompagner pour assurer la continuité du service public de la Justice.

Prenant la parole à son tour, Mme Yassine Fall a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités de l’État pour la confiance placée en elle. Elle a également réitéré son engagement à consolider les acquis, à poursuivre les réformes entamées et à renforcer l’efficacité du système judiciaire, dans le strict respect de l’État de droit et au service des citoyens.