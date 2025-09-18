Ministère des Télécoms : l’ex-DG Bassirou Abdoul Ba dans le viseur des enquêteurs

L’enquête sur le marché de voirie du Parc des Technologies Numériques (PTN) connaît un nouveau rebondissement. L’ancien Coordonnateur puis Directeur général du PTN, Bassirou Abdoul Ba, jusque-là entendu en qualité de témoin, est désormais mis en cause.

Selon L’Observateur, des fonds en provenance du Maroc auraient été utilisés pour le paiement du marché, soulevant des interrogations sur la régularité des procédures. Ces révélations pourraient toutefois jouer en faveur de certaines figures du ministère des Télécommunications, également citées dans le dossier.

Par ailleurs, une expertise immobilière est attendue afin de déterminer la nature exacte des transactions et d’éclairer la justice sur le sort des six personnes déjà arrêtées dans cette affaire.