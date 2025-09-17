Ministère des Télécoms : la Dage placée en garde à vue, Moussa Bocar Thiam dans le viseur des enquêteurs

Le quotidien L’Observateur rapporte, dans son édition de ce jeudi, que le Pool judiciaire des finances (PJF) a procédé à l’arrestation de plusieurs responsables liés au ministère des Télécommunications.

Parmi les personnes interpellées figurent Amy Samaké et Hélène Ndoukité Helndou Diouf, directrice de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère. L’enquête, diligentée par la Section de recherches, porte sur un marché attribué au Parc des Technologies numériques de Diamniadio. Ce marché, payé mais jamais exécuté, soulève selon le journal « des zones d’ombre explosives ».

Toujours d’après L’Observateur, quatre autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Le nom de Me Moussa Bocar Thiam, actuellement à l’étranger, apparaît également au centre des investigations.