Ministère des sports: Grosse dispute entre Gris Bordeaux et le directeur…

Les nerfs étaient tendus entre Gris Bordeaux et le directeur des Activités physiques et sportives (DAPS) au ministère des Sports, Gilbert Mbengue, samedi, lors de la rencontre d’adoption des projets de textes et règlement intérieur de la future fédération de lutte. En tant que président de l’Association nationale des lutteurs du Sénégal, le Fassois, bien que d’accord sur le principe, a clamé son opposition à la transition à marche forcée, considérant que les autorités veulent «imposer» la cadence à ses collègues.

Prenant la parole, Gilbert Mbengue indique que Gris Bordeaux a fait hors sujet, que la discussion ne porte plus sur la pertinence du projet. Alors que le Fassois tente de revenir à la charge, le DAPS s’emporte : «Tu n’as pas le droit de m’interrompre quand je parle.» Une injonction à laquelle Gris réplique : «Tu es qui pour couper la parole aux gens et refuser qu’on te rend la pareille.»

Alors que Mbengue menace de le faire sortir de la salle s’il ne parle pas du sujet de la rencontre, le «3e Tigre» rétorque : «Il faut parler aux gens avec lucidité. Je parle au nom de tous les lutteurs. Et je suis dans le droit de vous dire que la lutte n’est pas prête pour aller à une fédération. Ces textes dont vous parlez sont caducs.»

«Il s’en est suivi un vrai désordre, rapporte L’Observateur, qui rapporte cet incident dans son édition de ce lundi. Finalement, le président de l’Association nationale des lutteurs du Sénégal a été expulsé de la salle. Mais il déversera sa bile sur les micros qui lui sont tendus pour persister et signer que les autorités veulent danser plus vite que la musique avec ce projet de basculer d’un CNG à une fédération.»

Le journal précise que l’accrochage s’est déroulé en présence, notamment, du président du CNG, Malick Ngom et de Seydina Diagne du CNOSS.